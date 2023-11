Ruud avslutter sesongen etter at sluttspillsdrømmen brast: – Hadde et håp

Argentinske Cerundolo vant 7-5, 6-4 i 2. runde av tennisturneringen i den franske hovedstaden.

– Det er et skuffende resultat, absolutt. Jeg hadde et håp og en liten drøm om å klare å få til et skikkelig bra resultat her i Paris, men må bare innse at det ikke gikk, sa Ruud til NTB etter kampen.

Ruud hadde virkelig kniven på strupen foran turneringen. I tillegg til å skulle forsvare sin plass blant de ti beste spillerne i verden, sto det også om viktige poeng i jakten på å nå ATP-sluttspillet i Torino.

Ruud bekreftet at onsdagens kamp var sesongens siste på ATP-touren for hans del.

– Det er mye å se tilbake på og lære av, rett og slett, sa Ruud.

Rankingfall

Med nederlaget faller Ruud minst til 11.-plass på verdensrankingen ved neste oppdatering mandag, viser en oversikt over liverankingen. Drømmen om en plass i sluttspillet er også knust.

– Jeg ender vel året på rundt elleve eller tolv. Det er ikke krise, men det er ikke like bra sammenlignet med i fjor, sa Ruud om rankingen.

Ruud måtte ta seg langt i Paris og klatre forbi tre spillere om han skulle bli å se i finaleuka i Torino i midten av november.

Ruud hadde vært blant de fem beste i verden sammenhengende i nesten nøyaktig ett år da han ble skjøvet ned til 7.-plass i midten av august. Siden har han falt ytterligere. Han er nummer åtte fram til rankingoppdateringen mandag.

Nordmannen mister over 800 poeng fra fjorårets ATP-sluttspill, der han tapte finalen mot Novak Djokovic.

Femte møte

Ruud fikk en tøff start på kampen mot Cerundolo og ble brutt i sitt første servegame. Deretter løftet nordmannen spillet og utlignet til 3-3.

Ruud hadde en settball på 5-4, men greide ikke å ta vare på den. I etterkant fikk Cerundolo inn enda et brudd etter en dobbeltfeil fra Ruud, og da servet argentineren inn settseieren.

I 2. sett fulgte duellantene hverandre tett før Cerundolo brøt nordmannen på 3-3. Bruddballen kom noe heldig etter at Ruuds slag traff toppen av nettet og ga Cerundolo en enkel volleyvinner.

Cerundolo tok deretter vare på sine egne servegame og kunne juble for avansement.

Onsdagens kamp var Ruuds femte mot Cerundolo. De to 1998-modellene sto med to seirer hver før duellen på den raske hardcourten. Cerundolo er rangert som nummer 21 i verden.

Ruud kom til åttedelsfinalen i Paris i fjor. I 2021 tok han seg til kvartfinalen, som er beste resultat for Snarøya-mannen i turneringen.

Tøff sesong

Ruud har i år slitt noe på tennisbanen til tross for at han forsvarte finaleplassen i Grand Slam-turneringen Roland-Garros.

Tidlige turneringsexiter mot svakere motstand har vært en gjenganger den siste tiden.

– Det har vært litt for skuffende litt for ofte, for å være helt ærlig. Det har vært noen veldig fine oppturer og noen bra uker så klart, som man ikke skal glemme og som man må prøve å tenke mer på enn de dårlige ukene. Jeg skulle ønske jeg kunne få det til bedre ved mange tilfeller, sa Ruud til NTB i september.