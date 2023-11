IOC advarer utøvere mot boikottaksjoner som følge av krigshandlingene i Gaza

– IOC er forpliktet til konseptet med individuelt ansvar, og idrettsutøvere kan ikke holdes ansvarlige for handlingene til myndighetene sine, sier en talsperson for Det internasjonale olympiske komité (IOC) til nyhetsbyrået DPA.

– Hvis diskriminerende oppførsel av en idrettsutøver eller en leder oppstår, går IOC i samarbeid med den aktuelle nasjonale olympiske komiteen og det berørte internasjonale forbundet for å sikre at det blir iverksatt raske tiltak, akkurat som under De olympiske leker i Tokyo 2020, legger vedkommende til.

Episoden det henvises til handler om den algeriske judoutøveren Fethi Nourine. Han ble sammen med sin trener utestengt i ti år av Det internasjonale judoforbundet etter brått å ha trukket seg fra Tokyo-lekene.

Ville unngå Israel-møte

Årsaken til Nourines beslutning, som ble tatt etter trekningen av kampoppsettet, var at han ville unngå et mulig møte i andre runde med israelske Tohar Butbu.

Det har også vært lignende hendelser ved tidligere OL og andre sportsbegivenheter.

Krigshandlingene mellom Israel og Hamas den siste tiden har skapt frykt blant eksperter om at det kan oppstå flere slike situasjoner mellom idrettsutøvere fra Israel og den arabiske verden under neste års Paris-OL.

Advarer

Den palestinske bryteren Rabbia Khalil, som trener i Tyskland og ønsker å delta i Paris, har innrømmet at han ikke ønsker å konkurrere mot idrettsutøvere fra Israel.

– Jeg forventer at flere arabiske eller propalestinske idrettsutøvere vil boikotte konkurranser hvis de må konkurrere mot idrettsutøvere fra Israel, sier han ifølge DPA.

IOC advarer mot dette.

– Den grunnleggende ideen med de olympiske leker er å forene hele verden i fredelig konkurranse. Idretten må bygge broer i stedet for å reise murer eller øke splittelser, sier talspersonen.