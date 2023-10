Bohinen og Botheim videre i cupen etter norsk duell

Kristoffer Askildsen og hans lagkamerater hos bortelaget måtte innse at selv jumbolaget i Serie A var et nummer for stort.

Den franske Salernitana-debutanten Loum Tchaouna var kampens store spiller med to fine scoringer.

Midtspissen Chukwubuikem Ikwuemesi sto for ledermålet etter en snau halvtime da hans skudd endret retning på stopperen Facundo Gonzalez og utmanøvrerte keeper.

Botheim hadde et par store sjanser på 1-0, uten å lykkes. I det 35. minutt ble han fint spilt fram av Bohinen og skjøt i steget mot nærmeste hjørne, men keeper Nicola Ravaglia avverget til corner. På hjørnesparket misset Ravaglia i feltet. Ved lengste stolpe kunne Botheim nikke mot åpent mål, men vinkelen ble for spiss, og avslutningen gikk utenfor.

I stedet rykket Tchaouna fra Gonzalez på en kontring og knallet ballen i mål.

Midtveis i 2. omgang gjorde samme mann 3-0 på en ny kontring. Gode løp fra lagkamerater gjorde det vanskelig for Sampdoria-spillerne, og Tchaouna avsluttet selv.

Bohinen var tredje sist på ballen da innbytter Joan Cabral fastsatte resultatet. Bohinen og Askildsen spilte hele kampen for hvert sitt lag, mens Botheim ble byttet ut etter en drøy time.

Salernitana møter Juventus i åttedelsfinalen, som avgjøres over to kamper i desember.