Tilskuerløft i 1. divisjon – passerte milepæl

Dermed er man allerede et stykke over publikumstallet for 2019, som var den siste sesongen før koronapandemien.

I 2019 var til sammen 362.000 tilskuere innom 1.-divisjonskampene i løpet av sesongen. Så langt i 2023 kan man vise til en vekst på 20 prosent fra det året, skriver ligaen på sitt nettsted.

– Eliteserien og Obos-ligaen leverer et publikumsprodukt uten like i norsk målestokk. Den jobben klubbene og supporterne gjør hver eneste uke gjennom hele sesongen, sørger for at folk får gode opplevelser når de kommer på kamp. Når vi i tillegg har spenning både i topp og bunn i begge ligaer får folk virkelig valuta for pengene, Marianne Solheim, publikumsansvarlig i Norsk Toppfotball.

Også Eliteserien har opplevd markant publikumsvekst i år. Der passerer man 1,5 millioner tilskuere i løpet av den 26. serierunden.