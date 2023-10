Sørloth herjet for Villarreal – overraskende byttet ut etter drømmeomgang

Sørloth var involvert i samtlige tre Villarreal-mål før pause i mandagens kamp. Halvveis sto det 3-2 til trønderens lag.

Sørloth fullførte en glitrende Villarreal-halvtime da han med venstre foten la på til 3-0 med et strålende skudd i mandagens ligakamp.

Før det serverte han rekkekamerat Gerard Moreno etter et strålende løp, før han sørget for at samme mann fikk muligheten fra straffemerket.

Granada svarte med to raske reduseringer, og drøye ti minutter ut i andre omgang leder Villareal fortsatt 3-2.

Da lagene entret gressmatta etter sidebyttet var det uten Sørloth på banen. Nordmannen ble erstattet av Carlos Romero.

Det er ikke kjent om en skade er årsaken til byttet, men det var lite ved Sørloths prestasjon de første 45 minuttene som skulle tilsi at han ville bli byttet ut.

Sørloth står nå med fem ligamål for Villarreal denne sesongen. I tillegg har det blitt én fulltreffer i europaligaen.