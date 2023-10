Pellegrino fikk kastet flaske mot seg etter scoring mot LSK: – Bra at han holdt hodet kaldt

Med bare fire serierunder igjen har Glimt hele ni poeng ned til Brann på sølvplass. Tromsø kan imidlertid kutte avstanden til sju poeng dersom de slår Molde på bortebane senere mandag.

Oppgjøret mellom Glimt og LSK lå lenge og vippet på stillingen 1-0 før Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino doblet vertenes ledelse. I kjølvannet av scoringen fikk han kastet en flaske etter seg fra bortesupporterne, og Pellegrino reagerte mot de tilreisende.

– Det sier mer om dem enn ham. Det var bra at han klarte å holde hodet kaldt, sa en kritisk Brice Wembangomo til TV 2 etter hendelsen.

– LSK-fansen hiver flaske etter Pellgrino når han fyker forbi i feiringen. Svakt, skrev Glimt på X/Twitter.

Til pause ledet Glimt 1-0 etter en heldig scoring fra midtstopper Brede Moe.

– Vi starter veldig bra, og så ser det egentlig ut som vi finner ut at vi skal senke tempoet og si «vær så god Lillestrøm. Bli med på leken». Vi må være mye mer gjennombruddshissige og dominere når det er riktig, sa Kjetil Knutsen til TV 2 da lagene entret kunstgresset til andre omgang.

Muligheter i begge ender

Kort tid etter Glimts 1-0-scoring klasket bortelagets Eskil Edh til fra kloss hold, men Nikita Haikin hindret utligning med en feberredning.

Etter drøye halvtimen ble Pellegrino spilt gjennom, men Mads Hedenstad Christiansen stanset skuddet. Like før pause var Lillestrøm nære 1-1 etter en godt slått dødball, men Glimt gikk til pause med ledelse.

– De første ti minuttene er veldig kaotiske. Vi gjør det litt vanskelig for oss selv, så vi må opp noen hakk, sa LSK-spiller Marius Lundemo til TV 2 etter den første omgangen.

Ti minutter etter pause fikk Henrik Skogvold en god sjanse for bortelaget, men unggutten skjøt utenfor. Like etter at Pellegrino doblet hjemmelagets ledelse, reduserte Martin Roseth etter corner. Det tok likevel ikke lang tid før Wembangomo hamret inn 3-1 med et flott skudd.

– Gutta på laget har snakket om at jeg må skyte litt mer, så det var helt nydelig. Jeg bare bestemmer meg for å gå for det, sa Wembangomo til TV 2 etter kampslutt.

Spill i flere turneringer

Glimt er på god vei til å ta tilbake tronen i norsk fotball etter at Molde vant seriegull i fjor. Inntil for få runder siden var Viking i førersetet på toppen av tabellen, men en rekke svake resultater fra siddisene har brakt Glimt i en behagelig lederposisjon med få runder igjen.

I gruppespillet i conferenceligaen ligger Glimt på 2.-plass etter tre spilte kamper. Sist uke vant nordlendingene 3-1 hjemme mot den tyrkiske storklubben Besiktas. 9. desember venter Molde i cupfinalen på Ullevaal.

Lillestrøm fikk seg en solid opptur med derbyseier mot erkerival Vålerenga sist helg. Eirik Bakkes lag befinner seg i et slags vakuum på 6.-plass med 39 poeng.

---

FAKTA

Eliteserien menn mandag, 26. runde:

Bodø/Glimt – Lillestrøm 3-1 (1-0)

Aspmyra stadion: 5832 tilskuere.

Mål: 1-0 Brede Moe (7), 2-0 Amahl Pellegrino (62), 2-1 Martin Ove Roseth (68), 3-1 Brice Wembangomo (76).

Dommer: Kai Erik Steen.

Gult kort: Marius Lundemo, Lillestrøm.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Brice Wembangomo (Fredrik Sjøvold fra 80.), Brede Moe, Odin Bjørtuft, Fredrik Bjørkan – Ulrik Saltnes (Sondre Brunstad Fet fra 81.), Patrick Berg, Albert Grønbæk (Tobias Gulliksen fra 88.) – Sondre Sørli (Nino Zugelj fra 45.), Faris Pemi Moumbagna, Amahl Pellegrino (Daniel Bassi fra 90.).

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås (Vetle Skjærvik fra 82.), Ruben Gabrielsen, Martin Ove Roseth – Eskil Edh, Kristoffer Tønnessen (Philip Slørdahl fra 82.) – Ylldren Ibrahimaj, Marius Lundemo, Gjermund Åsen – Thomas Lehne Olsen, Henrik Skogvold (Mathis Bolly fra 63.).

Senere kampstart: Molde - Tromsø

---