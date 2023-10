Sør-Afrika vant dramatisk finale mot New Zealand – første land med fire VM-titler i rugby

Det var de to mestvinnende lagene i rugby union som møttes på Stade de France, begge med tre tidligere VM-titler. I en svært dramatisk finale halte Springboks seieren i land etter at All Blacks mot slutten misset to spark som begge ville vært nok til å vippe kampen deres vei.

New Zealands kaptein Sam Cane fikk rødt kort i første omgang for å gå foran med hodet i en takling. Sør-Afrikas kaptein Siya Kolisi hadde en lignende takling tidlig i 2. omgang, men han slapp med gult kort.

– De tre siste kampene har vært veldig tøffe. Hver av dem har vært som en finale, og alle ble vunnet med ett poeng, sa Pieter-Steph du Toit til ITV etter å ha blitt kåret til banens beste.

Sør-Afrika slo Frankrike 29-28 i kvartfinalen og England 16-15 i semifinalen, men tøffeste prøve ventet i finalen.

Springboks måtte gjøre 209 taklinger i finalen mot motstanderens 93, men laget dominerte fysisk, var overlegne i ballerobringer og hadde den mest presise sparkeren. Dermed endte det med jubel.

Ubeskrivelig

– Jeg kan ikke beskrive det. Folk som ikke er fra Sør-Afrika forstår ikke hva dette betyr for landet vårt. Når man jobber sammen kan man oppnå hva som helst, sa Kolisi til BBC.

– All ære til All Blacks. De tok oss til et mørkt sted. Selv med en mann mindre satte de oss under veldig press.

På ni tidligere VM-finaler hadde det vært delt ut bare ett gult kort (ti minutters utvisning), men allerede før det var spilt to og et halvt minutt fikk newzealandske Shannon Frizell gult da han la vekten sin på beinet til Mbongeni Mbonambi, som måtte byttes ut med skade.

Etter 28 minutter ble All Blacks-kaptein Cane straffet for å takle med hodet først, og i hans tilfelle ble straffen etter videogjennomgang oppgradert til rødt kort. Dermed måtte laget spille resten av kampen med bare 14 spillere.

Misset ikke

Da ledet Sør-Afrika allerede 9-3 etter tre trepoengspark fra Handre Pollards presise fot. Det første sparket gikk stolpe-inn, men han misset ikke. Rett etter beskjeden om at Cane fikk rødt kort økte han også til 12-3.

Richie Mo'unga holdt New Zealand inne i kampen med to trepoengspark, og ved pause sto det 12-6.

Tidlig i 2. omgang sto New Zealand imot flere gode sørafrikanske angrep som kunne resultert i try (fem poeng, pluss sjanse til å sparke to ekstrapoeng). Så fikk Kolisi gult kort for en hodetakling mot Ardie Savea, og det var 14 mot 14. New Zealand nyttet anledningen til å gripe initiativet.

Laget holdt på å score try flere ganger, og fikk også ballen over linja en gang ved Aaron Smith, men det ble annullert for en forseelse i forspillet. Rett etter at Kolisi var tilbake på banen lyktes det for All Blacks, da Beauden Barrett kastet seg inn i hjørnet.

Første gang

I Sør-Afrikas fjerde VM-finale var det første gang motstanderen greide et try, men Mo'unga sendte topoengsparket utenfor lengste stolpe, og Sør-Afrika ledet fortsatt, 12-11.

Drøyt sju minutter før slutt fikk den sørafrikanske stjernen Cheslin Kolbe gult kort for en forsettlig forseelse, og New Zealand fikk sjansen til å ta ledelsen med et trepoengspark. Jordie Barrett (Beaudens bror) greide ikke å få ballen mellom stengene, og Sør-Afrika klamret seg til ledelsen.

New Zealand prøvde et siste desperat angrep for å komme i posisjon til å avgjøre, men Sør-Afrika sto imot.

– Jeg er ekstremt skuffet. Gutta måtte spille med 14 mann i over 50 minutter. De viste utrolig mot. Tapet er vanskelig å svelge, men vi må gratulere Sør-Afrika, sa All Blacks-kaptein Cane til BBC.