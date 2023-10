Søndagens direkte TV-sport. Storkamper i Oslo og Manchester

05.05: Motorsport, V8 Supercars, Gold Coast 500. (Vsport+)

05.45: Motorsport, Moto GP, Moto3 race Thailand Grand Prix. Mto2 race fra klokka 07.00. (Vsport3)

09.00: Golf, Qatar Masters (3,75 mill. dollar), europatour menn i Doha med Kristian Krogh Johannessen i feltet. Fjerde dag. (Vsport Golf)

09.15: Sykling, ICI World Tour, Singapore Criterium. (Eurosport N)

10.00: Alpint, verdenscup menn i Sölden, Østerrike: Storslalåm (1 av 11). Lucas Braathen sjokkerte de fleste med sitt budskap fredag om at han legger opp. Men Norge ar fortsatt et sterkt lagt. Finaleomgangen kjøres klokka 13.00. (TV2 Direkte, Eurosport 1)

11.15: Motorsport, VM superbike fra fra Circuito de Jerez, Spania. Andre løp starter 12.30. (Eurosport N)

13.00: Alpint, verdenscup menn i Sölden, Østerrike: Storslalåm (1 av 11). 2. omgang. (TV2 Direkte, Eurosport 1)

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (10. runde): Kilmarnock – Aberdeen fra Rugby Park. (Vsport1)

13.00: Darts, European Darts Championship fra Dortmund i Tyskland. (Vsport+)

13.30: Sykling, UCI cycling cross, terrengsykkel kvinner fra Maasmechelen. Klassen for menn starter klokka 15.00. (TV2 Sport1, Eurosport N)

14.00: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): West Ham – Everton fra London stadium. (Vsport Premier League)

14.00: Fotball, spansk La Liga menn (11. runde): Real Betis – Osasuna fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport Premium)

14.00: Snooker, Northern Ireland Open fra Belfast. Finale. (Eurosport 1)

14.30: Fotball, nederlandsk æresdivisjon menn (10. runde): PSV Eindhoven – Ajax fra Philips stadion. (Vsport2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Liverpool – Nottingham Forest fra Anfield Road. (Vsport Premier League1), Brighton – Fulham fra Falmer stadium. (Vsport Premier League3), Aston Villa – Luton fra Villa Park. (Vsport Premier League4)

15.05: Tennis, ATP 500-turneringen for menn i Wien. Finale. (Eurosport N)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (9. runde): Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund fra Detsche Bank Park. (Vsport1)

16.00: Tennis, ATP 500-turneringen for menn i Basel. Finale. (Eurosport N)

16.15: Fotball, spansk La Liga menn (11. runde): Rayo Vallecano – Real Sociedad fra Estadio de Vallecas. (TV2 Sport Premium2)

16.30: Fotball, engelsk Premier League menn (10. runde): Manchester United – Manchester City fra Old Trafford. Ny massiv prestisjeduell her der Erling Braut Haaland er på opptur etter viktige scoringer den siste uka. Kampene på Old Trafford (bildet) lever uansett sine egne liv med all den prestisjen som ligger i bunn. (Vsport Premier League)

17.00: Fotball, Eliteserien menn (26. runde): Sandefjord – Brann fra Jotun Arena. (TV2 Sport1), Strømsgodset – Viking fra Marienlyst stadion. (TV2 Sport Premium)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (9. runde): Bayer Leverkusen – Freiburg fra BayArena. (Vsport1)

18.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Buffalo Sabres – Colorado Avalanche fra KeyBank Center. (Vsport2)

18.30: Fotball, Spansk La Liga menn (11. runde): Athletic Bilbao – Valencia fra Estadi San Mamés. (TV2 Sport Premium)

18.30: Motorsport, Nascar Xfinity 500 Cup Series. (Vsport3)

19.00: Darts, European Darts Championship fra Dortmund. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

19.15: Fotball, Eliteserien menn (26. runde): Vålerenga – Rosenborg fra Intility arena. Vålerenga er ligaens svakeste hjemmelag og Rosenborg har ikke vnnet siden slutten av august. Hvordan vil dette arte seg i denne kampen mellom to vaklende strheter?. (TV2 Sport1)

19.15: Håndball, Eliteserien menn (9. runde): Kolstad – Drammen fra Kolstad Arena. Toppkamp i Trondheim dit serieleder Drammen kommer som eneste ubeseirede lag idenne sesongen. (TV2 Sport2)

20.00: Snooker, Northern Ireland Open fra Belfast. Finale. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, spanskLa Liga menn (11. runde): Atlético Madrid – Alavés fra Estadi Wanda Metropolitano. (TV2 Sport Premium)

21.00: Motorsport, Forml 1, Mexicos Grand Prix i Mexico by , VM-runde 19 av 22. (Vsport1)

22.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New Jersey Devils – Minnesota Wild fra Prudential Center. (Vsport2)

00.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Calgary Flames fra Rogers Place. (Vsport1)

