Kristoffersen på skuddhold i Sölden-åpningen – Schwarz leder

Fra startnummer én kjørte Kristoffersen er stabil omgang uten mange åpenbare feil. Likevel er han 59 hundredeler bak den ledende østerrikeren Marco Schwarz. Det gir fjerdeplass.

Sveitsiske Marco Odermatt er andremann etter første omgang, 29 hundredeler bak teten. Deretter følger den franske veteranen Alexis Pinturault.

Alexander Aamodt Kilde kjørte ut i Sölden for annet år på rad. For ett år siden røk han ut i annen omgang. Søndag var rennet over i den første etter at den norske stjernen kom på innerski.

Fra startnummer 20 kjørte Alexander Steen Olsen en meget solid omgang. Han krysset målstreken til sjetteplass, 1,36 sekunder bak Schwarz foran omgang nummer to.

Rasmus Windingstad kjørte også høyst godkjent. Han ligger 1,55 sekunder bak. Det ligger også an til å holde til plass blant de ti beste.

Norges verdenscupdebutant Fredrik Møller kjørte inn til 21.-plass. Han var slått med 2,15 sekunder av Schwarz.

Ustabil vind skapte utfordringer for enkelte av kjørerne. Flere fikk tøff motvind underveis og tapte naturlig nok tid på det.

Omgang nummer to i Sölden starter klokken 13.