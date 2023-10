Intens jakt på Mowinckel-svar: – Indikasjoner på at smurningen ikke er synderen

Mowinckel ble diskvalifisert for fluorbruk i kvinnenes verdenscupåpning i alpint i Sölden lørdag. Etterpå var hun sønderknust og lot tårene strømme fritt.

Veteranen var krystallklar på at det ikke lå noe forsøk på juks bak at det ble funnet fluor på skiene hennes. Umiddelbart startet jakten på årsaken både i den norske leiren og i systemet til skiprodusenten Head.

Søndag sier alpinistenes sportssjef Claus Ryste at det pågår et «ganske massivt arbeid» i jakten på svar.

– Vi jobber med å backtracke (finne) hvor dette kan komme fra, sier han til NTB.

Kjenner ikke til påstander

Den svenske skilegenden Pernilla Wiberg er i Sölden. I et intervju med SVT hevder hun å ha hørt at årsaken til Mowinckels disk ligger i smurningen som ble benyttet.

– Vi har fått høre, etter at de har gått gjennom veldig mange ting, at man har brukt et smurningsprodukt som det ikke sto på boksen at inneholdt fluor. Litt menneskelig faktor. Litt slurv, kan man si, sier Wiberg.

Konfrontert med den uttalelsen sier sportssjef Ryste:

– Det høres ikke ut som noe jeg kjenner til.

Videre går han langt i å avvise det Wiberg hevder.

– Indikasjonen nå er at smurningen ikke er synderen.

Forbud i mars

Det var i mars Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) meldte at det blir et fullstendig forbud mot bruk av fluorholdige smurningsprodukter fra og med denne sesongen.

Skiidrettene har i flere år forsøkt å innføre forbudet mot den miljøskadelige smurningen, men det har vært en utfordring å finne testmetoder som kan avsløre eventuelle juksemakere.

Nå mener man å ha funnet en tilfredsstillende metode som kan avsløre juks, og at det derfor er trygt å innføre forbudet.

Lørdagens storslalåmrenn ble vunnet av Lara Gut-Behrami. Beste norske ble Mina Fürst Holtmann på 8.-plass.

