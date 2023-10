Dobbel pangstart ga Odd-seier over HamKam

Med tre nye poeng styrer Odd mot en trygg plass midt på tabellen, mens HamKam fortsatt har mye å spille for i ukene som kommer.

Gjestene kom under allerede før to minutter var spilt i Skien. Josef Baccay var våken og snuste opp en stuss fra 17-åringen Faniel Tewelde etter en langball fra Espen Ruud. Venstrebacken kom alene med keeper Marcus Sandberg og scoret sitt første eliteseriemål.

– Jeg vet at hva som helst kan skje når den lange ballen kommer. Og stussen kom, så jeg måtte bare være først på den. Og det var jeg, sa Baccay til TV 2 i pausen.

– Vi får en verst tenkelig start med mål etter 90 sekunder. Det ødelegger rytmen i kampen. Jeg føler for så vidt at vi jobber oss inn i det, men vi skaper for lite, sa HamKams John Olav Norheim.

Doblet

Odd skapte flere store sjanser før hvilen, men måtte vente til rett etter sidebytte på å øke ledelsen. Mikael Ingebrigtsen driblet seg ned til dødlinja og slo perfekt inn til Filip Jørgensen, som kunne heade inn 2-0.

– Jeg synes vi har ganske god kontroll, og vi vinner fortjent. Vi har snakket om at vi må spille bra i begge omganger, og det synes jeg vi gjør i dag, sa Jørgensen til TV 2.

HamKam hadde gått aggressivt til verks i 2. omgang, men så ut til å miste noe av gnisten av Odds 2-0-mål og en annullert scoring like etter. Tore Sørås satte ballen i mål for gjestene, men det ble vinket for en offside tidligere i angrepet.

Odd ble satt under trykk mot slutten, men holdt unna og trygget seieren.

Trenger poeng

Fire kamper før slutt ligger HamKam på 12.-plass i Eliteserien, fem poeng over Sandefjord på den øverste nedrykksplassen.

HamKam har igjen kamper mot Viking (h), Strømsgodset (b), Vålerenga (h) og Molde (b).

– Vi ønsker å fremstå bedre enn vi klarer i dag. VI klarer ikke å skape nok trykk sammen som et kollektiv. Vi må analysere og finne en god plan inn mot Viking til helgen, for da må vi ha poeng, sa Norheim.

HamKam-trener Jakob Michelsen mente tross tapet at laget viste tegn på bedring.

– Først og fremst er dette en fortjent Odd-seier. Men jeg synes dagens prestasjon var et skritt i riktig retning fra forrige kamp mot Haugesund.