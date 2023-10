Aston Villa fosser videre – klamrer seg til tetlagene i Premier League

Seieren gjør at Birmingham-laget holder følge med de andre topplagene på tabellen. Avstanden opp til serieleder Tottenham er fire poeng etter de ti første serierundene.

Skotske John McGinn åpnet scoringsballet på Villa Park etter et drøyt kvarter spilt. Like etter sidebytte hamret Moussa Diaby inn 2-0 etter at hjemmelaget rullet opp et flott angrep langs høyrekanten.

Vondt ble til verre for nyopprykkede Luton da kaptein Tom Lockyer satte ballen i eget mål etter et innlegg fra Diaby. Med under ti minutter igjen reduserte Luton etter et klønete selvmål fra Villa, men gjestene kom aldri nærmere poeng i Birmingham, og kampen endte 3-1.

Aston Villa har sammen med Newcastle scoret flest mål i Premier League denne sesongen med 26 i tallet, og på de seks siste kampene i ulike turneringer har det blitt imponerende 19 nettkjenninger.

Luton sliter på sin side tungt i andre ende av tabellen. Fasiten på de ti første kampene er én seier, to uavgjort og sju tap. Kun opprykkskollegene Burnley og Sheffield United har startet sesongen svakere.