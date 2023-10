Svenskene avviser blankt å kopiere norsk VM-selfieforbud: – Vil ikke være så rigide

Nylig ble det kjent at spillerne på det norske kvinnelandslaget vil få forbud mot autografer og bilder med supportere under det kommende mesterskapet. Hensikten er å unngå sykdom.

Danmark har i etterkant varslet at de ikke vil innføre lignende restriksjoner. Det er heller ingen slike planer i den svenske leiren.

– De (Norge) kan ta sine avgjørelser, men vi synes det er viktig å omgås fansen, sier landslagssjef Tomas Axnér til TT.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har sagt at han forstår at det norske smittegrepet kan kritiseres, men sier har mener den er nødvendig.

– Vi ønsker ikke å skape hysteri. Men vi må gjøre disse tiltakene. Vi kan ikke vente på at folk rundt oss tar hensyn, sa islendingen til VG for to uker siden.

I Sverige ser man annerledes på saken.

– Vi ønsker å kunne samhandle med fansen på best mulig måte og så mye som mulig. Vi vil ikke være så rigide. Vi må kunne sosialisere oss med fansen, det er viktig for at vi skal kunne bygge opp håndballen i Sverige, sier landslagssjef Axnér.

Landslagsspillerne Olivia Mellegård og Nina Koppang er på samme linje.

– Vi setter stor pris på å møte publikum og supportere. Jeg kan ikke se at det er til noe hinder, sier Mellegård.

VM arrangeres i Norge, Sverige og Danmark.