Straffebom for Zuccarello da Wild røk for Capitals

Det sto 2-2 etter ordinær tid og forlengning i oppgjøret. Dermed måtte det straffeslag til for å dele ut ett ekstra poeng til et av lagene. Der var Capitals best.

Zuccarello var førstemann ut til å prøve seg på straffe, men måtte se forsøket sitt bli reddet.

John Carlson satte til slutt inn pucken som avgjorde oppgjøret.

I ordinær tid sendte Marco Rossi Wild i ledelsen i åpningsperioden. Deretter slo Capitals tilbake med to scoringer signert Tom Wilson og Dylan Strome.

Midtperioden ble målløs, før Wild-profilen Ryan Hartman skapte balanse regnskapet med sin 2-2-scoring i tredje periode.

Tapet var det andre strake for Zuccarello og lagkameratene. Natt til torsdag ble det 2-6-nederlag for Philadelphia Flyers.

Zuccarello fikk 19 minutter og 35 sekunder på isen i fredagens kamp mot Capitals. Han var ikke involvert i noen av Wilds to scoringer.