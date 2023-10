Tottenhams superduo leverte igjen – styrket ledelsen i Premier League

Maddison og Son har vært toneangivende i Tottenhams drømmestart på sesongen. Duoen har hamret inn målpoeng på løpende bånd.

Fredag regisserte Maddison begge scoringene til gjestene, og Son satte inn mål nummer to. Det første var et selvmål av Palace-forsvarer Joel Ward.

Ubeseiret

Seieren betyr at Tottenham går inn i helgen med fem poengs ledelse på toppen av tabellen i den engelske toppdivisjonen. Dermed blir det opp til Erling Braut Haalands Manchester City og resten av forfølgerne å svare.

Fredag slet samtidig Tottenham lenge mot et defensivt orientert og kompakt hjemmelag. Ved pause var oppgjøret fortsatt målløst. Noen sjansefest hadde de første 45 minuttene ikke på noen måte vært.

Etter pause løsnet det imidlertid for serielederen. 53 minutter var spilt da James Maddison banket ballen hardt inn foran mål. Der ble Joel Ward nærmest truffet og måtte se ballen fyke inn i eget mål.

Baklengsmålet tvang Palace til å gå høyere i banen, og det ga Tottenham rom.

Store sjanser

Midtveis i omgangen gjorde Maddison vakkert forarbeid, da innbytter Brennan Johnson vippet ballen videre inn til målscorer Son. Dermed sto det plutselig 2-0.

Palace fant ingen vei tilbake i kampen etter de to kalddusjene, til tross for den sene reduseringen på et vakkert skudd av Jordan Ayew. Scoringen ble sjekket lenge for hands, men ble stående.

Palace jaget en utlikning og produserte en stor sjanse på tampen. Skuddet endte over og utenfor. Dermed er London-klubben fortsatt nummer elleve på tabellen.

På tampen gjorde Tottenham-spiller Rodrigo Bentancur comeback etter lang tids skadefravær. Det ble en ekstra opptur på tampen for gjestene.

---

FAKTA

Premier League menn fredag, 10. runde:

Crystal Palace – Tottenham 1-2 (0-0)

Mål: 0-1 Joel Ward (selvmål 53), 0-2 Heung-min Son (66), 1-2 Jordan Ayew (90).

Dommer: Andy Madley.

Gult kort: Joachim Andersen, Jordan Ayew, Crystal Palace, Brennan Johnson, Tottenham.

Crystal Palace (4-3-3): Sam Johnstone – Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell (Naouirou Ahamada fra 69.) – Jefferson Lerma (Matheus Franca fra 77.), Cheick Doucouré, Will Hughes (Nathaniel Clyne fra 69.) – Jordan Ayew, Odsonne Édouard (Jean-Philippe Mateta fra 78.), Jeffrey Schlupp (Jesurun Rak-Sakyi fra 59.).

Tottenham (4-2-3-1): Guglielmo Vicario – Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Ben Davies (Emerson Royal fra 45.) – Yves Bissouma (Pierre-Emile Højbjerg fra 62.), Pape Sarr – Dejan Kulusevski (Rodrigo Bentancur fra 89.), James Maddison (Bryan Gil fra 88.), Richarlison (Brennan Johnson fra 63.) – Heung-min Son.

Spilles lørdag: Chelsea – Brentford, Arsenal – Sheffield U., Bournemouth – Burnley, Wolverhampton – Newcastle.

Spilles søndag: West Ham – Everton, Aston Villa – Luton, Brighton – Fulham, Liverpool – Nottingham Forest, Manchester United– Manchester City.









---