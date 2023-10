Statistikken som sier at Viking tar sølv

Om man ser på resultatene fra tilsvarende oppgjør som lagene skal gjennom fram til første helgen i desember, gir gjennomsnittet uendret tabell fra dagens situasjon.

Det betyr ligagull til Bodø/Glimt, sølv til Viking og bronse til Brann. Aalesund og Sandefjord rykker ned, mens Stabæk må spille kvalifisering, om ingen av lagene får store avvik fra historikken.

Gjennomgangen NTB har gjort omfatter resultatene fra de fem siste tilsvarende oppgjørene for alle kamper som topp- og bunnlagene skal spille resten av sesongen. Der kommer det fram en rekke interessante funn.

Nøkkelfunn

* Serieleder Bodø/Glimt har veldig godt tak på Lillestrøm, Aalesund og Sarpsborg på eget gress.

* Tromsø har gjort det elendig borte mot Molde, Odd og Vålerenga. Mot de to førstnevnte har de tapt alle de fem siste kampene.

* Brann har bare tatt ett poeng på de fem siste bortekampene mot Strømsgodset. Bergenserne skal til Drammen i siste serierunde.

* Haugesund har kjempetak på hjemmebane mot Aalesund og Stabæk og styrer mot sikker plass.

* Stabæk har gjort det meget svakt i Sarpsborg og Haugesund og står uten poeng i de fem siste kampene der.

* Sandefjord møter fire lag de har svært beskjeden statistikk mot: Brann (h), Aalesund (b), Rosenborg (h) og Lillestrøm (h).

Uendret stilling

Om man tar utgangspunkt i statistikken for alle møtene de fem siste gangene, viser beregningen at Bodø/Glimt (9,2) tar flest poeng av lagene i innspurten, med Viking (8,6), Brann (8,4) og Molde (8,4) tett bak.

Tromsø kommer dårlig ut med 3,6 poeng i snitt, men det holder til å berge 4.-plassen foran moldenserne på «statistikk-tabellen».

I nedrykksstriden blir det tett flere steder, men de lagene som ligger på trygg plass i dag, har statistikken i ryggen i forsøket på å trygge en ny sesong i Eliteserien.

Vålerenga kommer best ut i nedrykksstriden med 7,2 poeng i snitt fra tilsvarende oppgjør de siste fem møtene på samme bane. Aalesund (5,8) er tredje best, men bunnlaget ligger for langt bak til å kunne løfte seg opp fra sisteplassen.

Det gir følgende statistikk-tabell i topp og bunn:

1) Bodø/glimt 67,2 poeng

2) Viking 60,6

3) Brann 59,4

4) Tromsø 54,6

5) Molde 52,4

***

11) Haugesund 33,8

12) HamKam 31,4

13) Vålerenga 31,2

14) Stabæk 28,8

15) Sandefjord 24

16) Aalesund 23,8.

(©NTB)