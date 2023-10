Löfwenius gikk foran for Norge: – En fantastisk debut

– En fantastisk debut, synes jeg. Det var godt gjort i alt ståket som har vært rundt henne. Hun kan være ordentlig stolt av måten hun har kommet inn i det norske landslaget. Hun har en fantastisk energi, men hun var også god med ballen i dag. Hun gjorde en veldig viktig jobb for oss i kampen, sa landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NTB etter 1-2-tapet.

Vålerenga-spilleren med fortid på aldersbestemte svenske landslag har bodd i Norge i mange år og spilt for LSK Kvinner, Lyn og nå Vålerenga. I fjor ble hun norsk statsborger, og fredag fikk hun sin landslagsdebut med startplass mot Frankrike, tre dager etter å ha blitt klarert av Fifa.

– Vi har hatt dialog en stund. Det var en prosess hos Fifa, men det var klart tirsdag kveld klokka ti, og jeg var her onsdag klokka elleve. Det er jeg kjempeglad for, stolt og takknemlig. Ikke minst overfor klubben min, Vålerenga, som legger til rette med et så godt og utviklende miljø. Uten dem hadde dette aldri vært mulig, sa Löfwenius selv til NTB.

Bonus

– Å være med landslaget er ufattelig gøy, og jeg har prøvd å kose meg hvert sekund. At jeg fikk starte var en bonus. Jeg skulle ønske vi hadde vunnet, men vi sto godt store deler av kampen, og folk ga alt, sier hun.

Følelsene kom før avspark og under nasjonalsangen rant tårene.

Hun fant tonen med spissmakker Sophie Román Haug ganske umiddelbart.

– Det er ikke så rart, for vi har spilt sammen ganske mange år (i LSK). Sophie finner jeg med lukkede øyne. Hun er en fantastisk fotballspiller, og jeg storkoste meg med å spille sammen med henne, sa Löfwenius.

Hun synes laget har mer å gå på.

Vil vinne

– Frankrike er et fantastisk godt fotballag, vi kan ikke lukke øynene for det, men jeg mener at vi kan få til mer offensivt, sa hun.

Allerede tirsdag blir det en ny sjanse til å vise det mot Frankrike, da på bortebane.

– Det blir vanvittig spennende. Jeg er kjempeglad for at vi får sjanse til revansj. Jeg har veldig lyst til å vinne med dette laget, så jeg håper tirsdag kommer raskt.

