Kompis McGrath i tårer etter Braathen-sjokket: – Det har vært tøft

Torsdag kunngjorde Braathen (23) at han gir seg som alpinist. Kvelden i forveien ringte han sin kompis McGrath, som er hjemme i Oslo og fortsatt ikke helt klar for sesongstarten på grunn av skade.

– Vi hadde en lang prat. Det ble sent, og det var fint. Jeg skjønte tidlig i samtalen hva som kom, forteller en preget McGrath til NTB.

– Jeg synes det har vært tøft. Jeg sov nesten ingenting i natt. Det har vært en del tårer. Mest av alt er jeg bare stolt av Lucas. Det er et valg mange ikke kan skjønne at er mulig å ta, forteller stjernealpinisten.

Duoen møttes i Bærum skiklub for tolv år siden. Siden har de fulgt hverandre i tusenvis av timer. 23-åringene er født med to dagers mellomrom og har stort sett kopiert hverandre på vei mot verdenstoppen. Fram til nå.

– Skimessig blir det tungt ikke å ha ham med. Jeg vet at vi fortsatt vil være gode venner og ha god kontakt og se hverandre utenfor det som handler om ski, sier McGrath.

– Mange som ikke skjønner det

Han forteller at nyheten har kommet som et sjokk i hele miljøet. Han har fått meldinger fra andre utøvere.

– Det er veldig mange som ikke skjønner det eller tror på det. Jeg synes Lucas forklarte det veldig bra. Livet er så kort at man skal drive med ting som er gøy. Har man det ikke gøy, er det ikke vits å pine seg gjennom det, sier Braathens mangeårige venn.

Braathen selv snakket om idrettsglede i sin lange seanse i Sölden.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg, vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen

Reaksjoner

– Man blir litt målløs. Vi fikk vite det i går kveld som en «head’s up». For hele gruppen er det sjokkerende, sa lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde til VG.

«Sjokkerende og trist å se en lagkamerat legge opp så tidlig», skrev tidligere alpinist Kjetil Jansrud på Instagram.

– Det er jo et sjokk. Ingen så dette komme, og det er et stort tap, sa tidligere lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen til NRK.

– Står sammen

Før kunngjøringen om karriereslutt brukte Braathen mye tid på å snakke om den pågående konflikten med Norges Skiforbund om en ny landslagsavtale. Striden har vært om markeds- og bilderettigheter.

– Hele laget står sammen om dette, men i dag handler det om Lucas, sier McGrath om den saken.

Sportssjef Claus Ryste erkjenner at konflikten kunne ha blitt håndtert annerledes.

– Det er åpenbart der vi står nå, at ting kunne vært håndtert annerledes. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Det er litt for ferskt for det, sa Ryste til TV 2.