Hermoso ble Spania-helten i første kamp kysseskandalen: – Nå kan jeg smile

33 år gamle Hermoso kom inn som innbytter i andre omgang for verdensmesterne Spania i nasjonsligakampen mot Italia i Salerno.

Fire minutter før full tid satte hun inn kampens eneste mål. Et skudd fra Alexia Putellas endte i en retur som Hermoso satte i mål.

– Jeg kan fortelle dere at jeg tenkte på mange ting underveis, men livet gir deg noen ganger små gaver, og i dag tenkte jeg på de menneskene som har støttet meg, sa Hermoso til TVE etter kampslutt.

– Nå er jeg glad, for takket være dem føler jeg glede for fotballen igjen, la hun til.

Kan smile

Hermoso er Spanias toppscorer med 52 mål på 102 kamper.

– Hva er vel bedre enn å komme tilbake hit og føle seg bra igjen, og å score målet som avgjør kampen. Nå kan jeg smile, sa matchvinneren.

Hermoso har blitt et symbol i kampen mot sexisme, og har fått global støtte etter at Rubiales kysset henne på leppene i august. Nå er hun på landslagssamling for første gang siden det som ble en skandale som til slutt kostet Rubiales jobben.

Hermoso, som til daglig spiller for mexicanske Pachuca, deltok ikke på den forrige landslagssamlingen, den første etter VM. Det ble opplyst å være «den beste måten å beskytte henne på».

Krise

På det tidspunktet sto det spanske forbundet fortsatt i en stor krise.

Avgjørelsen om å la være å ta Hermoso ut ble kritisert av flere spillere, inkludert hovedpersonen selv.

«Beskytt meg mot hva, eller fra hvem?» Uttalte Hermoso.

Tre uker etter det omstridte kysset trakk Rubiales seg som fotballpresident. Han er siktet for «seksuelle overgrep» av en spansk domstol og har fått forbud mot å oppholde seg innenfor 200 meter fra Hermoso. Rubiales avviser at kysset ble gitt uten samtykke.