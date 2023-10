Alpinsjefen etter Braathen-sjokket: – Ting kunne vært håndtert annerledes

– Det er åpenbart der vi står nå, at ting kunne vært håndtert annerledes. Jeg ønsker ikke å gå inn på det nå. Det er litt for ferskt for det, sa Ryste til TV 2 få timer etter Braathens sjokkmelding.

Innrømmelsen kom på spørsmål om Norges Skiforbunds ansvar i saken.

– Det er først og fremst leit og trist, beskjeden vi har fått. Vi tenker på Lucas. Så må vi snakke med ham og dem rundt, sa Ryste.

Braathen legger opp som alpinist i en alder av 23. Det ble klart under hans egne pressekonferanse i Sölden dagen to dager før verdenscupåpningen.