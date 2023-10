Alpinkometen Braathen legger opp: – Jeg føler meg fri

Etter 21 minutters «innledning» kom sjokkbeskjeden på fredagens pressekonferanse:

– Jeg kan med glede meddele at på stedet hvor jeg vant mitt første verdenscuprenn, så legger jeg opp.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen i Sölden.

– Da gleden ikke lenger er til stede, velger jeg å begynne på min neste reise. Liver er for kort til å holde på med ting som ikke gjør meg glad, sa han.

Han fortalte lagkameratene sine om avgjørelsen torsdag.

– Det var vanskelig. Det var helt jævlig, men det var også vakkert.

Selv tok han valget om å avslutte alpinkarrieren for «tre-fire uker siden».

Legger ikke opp i protest

Den lange seansen var nøye planlagt, og Braathen hadde mye på hjertet om sin barndom, det å bli best i verden og å gi noe tilbake til miljøet.

Den siste tiden har han vært i en konflikt med Norges Skiforbund om landslagsavtale og en strid om markeds- og bilderettigheter. Enn så lenge gjelder den gamle løperavtalen fra 2021.

Tidligere i høst var Braathen med i en reklamekampanje for klesmerket J. Lindeberg. Det gjorde at han fikk bot.

– Jeg legger ikke opp i protest, fordi jeg er hevngjerrig eller bitter, sa Braathen.

Alpinistenes sportssjef Claus Ryste opplyser til NTB at han ikke har noe å kommentere i saken.

– Jeg fikk som alle andre vite om dette nå, skriver han i en tekstmelding.

Far Bjørn Braathen opplyser at han prøvde å nå gjennom hos Ryste før seansen, men at han ikke fikk tak i ham.

Merittert

Lucas Braathen har helt siden han slo gjennom, vært et friskt pust i alpinsirkuset. Gode prestasjoner har vært krydret med antrekk som har skilt seg ut utenfor alpinbakken og synlighet på motevisninger.

Braathen debuterte i verdenscupen som 18-åring. Braathen tok sin første verdenscupseier i Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser. I fjor var han helt i toppen i de fleste renn og vant slalåmcupen sammenlagt.

Reiser hjem

Alpinkometen sa at han nå skal finne ut av sin «neste reise».

– Hvordan min neste hverdag ser ut, vet jeg absolutt ingenting om, sa Braathen til TV 2.

– Som folk sikkert vet, er familien min i Brasil, New Zealand, USA, Eggedal og i Fredrikstad. Jeg ser aldri min familie med det livet som jeg har levd. Det har vært en stor smerte og en vond ting å betale med det livet jeg har levd, la han til.

Braathen var med i torsdagens uttak til søndagens verdenscupåpning i østerrikske Sölden. Det blir ikke noe av nå. Rennet kommer også til å gå uten Braathen til stede.

– Jeg kommer til å dra og møte familien som det første, sa han.

