Politiet etterforsker påstander mot Gjert Ingebrigtsen

Politiet viser til VG-kronikken i forrige uke der Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen skrev om en far som har «vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse».

– Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

– Det betyr at vi nå er i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold. I en etterforskning skal politiet være objektive.

Begrenset informasjon

Når en person har status som mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham, utdyper Braut Våge.

Politiet har på nåværende tidspunkt ikke ytterligere opplysninger i saken.

– Jeg vil understreke at etterforskning av saker som gjelder mishandling i nære relasjoner er saker som av sin natur krever grundig etterforskning over noe tid. En sentral del av etterforskningen vil være avhør. Politiet kan ikke kommentere innhold i avhør all den tid saken er under etterforskning, og det er derfor begrenset hvor mye informasjon vi har å dele i tiden framover, sier politiinspektøren.

Elden: – Vil samarbeide

Gjert Ingebrigtsen er ikke siktet i saken. Hans advokat John Christian Elden varsler at Ingebrigtsen fullt ut vil samarbeide med politiet.

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning. Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sier Gjert Ingebrigtsens advokat John Christian Elden i en pressemelding.

– Gjert Ingebrigtsen vil samarbeide fullt ut med politiets etterforskning, og ser fram til å avgi sin forklaring for politiet innen kort tid, slik at saken får en raskest mulig avklaring.

– Jeg vil også anmode om etterforskningsskritt på vegne av min klient, deriblant vitneavhør av personer vi mener kan belyse saksforholdet, opplyser advokat Elden.