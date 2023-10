Ingebrigtsens advokat om politiets etterforskning: – Min klient er trygg på utfallet

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning, sier Elden i en pressemelding.

Han understreker at den siste utviklingen i saken ikke betyr at det er skjellig grunn til å mistenke Ingebrigtsen for å ha gjort noe straffebart

– Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sier Elden.

Han legger til at Ingebrigtsen ser fram til å avgi sin forklaring for politiet innen kort tid.

– Jeg vil også anmode om etterforskningsskritt på vegne av min klient, deriblant vitneavhør av personer vi mener kan belyse saksforholdet.

Det var i en kronikk i VG nylig at Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen anklaget faren for voldsbruk. Gjert Ingebrigtsen har omtalt påstandene som grunnløse.