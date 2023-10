Ingebrigtsen-brødrene glad for etterforskning – ber om ro

Gjennom sin bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier løperbrødrene at politiets etterforskning av faren Gjert er i tråd med deres ønsker.

– Utover dette har jeg ingen kommentarer. De trenger fred og ro nå, sier Larsen til Aftenposten.

Gjert Ingebrigtsen har kategorisk avvist anklagene om voldsbruk som nå skal under etterforskning.

Også brødrenes talsperson Espen Skoland mener mediene nå må vise varsomhet i omtalen av den betente og private konflikten med faren.

– Nå må familietragedien som har preget norske medier få bli nettopp det: en familietragedie, skriver Skoland i en kronikk i VG.

– Det kan fremstå som et paradoks å be om ro etter å ha offentliggjort sin sterke og vonde historie. Men hva er alternativet. Må alle detaljer på bordet før vi vet nok? spør Skoland, som maner mediene til varsomhet.

– Henrik, Filip og Jakob ønsker nå ro rundt den pågående straffesaken. De skjønner samtidig at de vil være offentlige personer i tiden fremover. Deres fokus fremover vil derfor ligge på det som opptar dem mest: nemlig løping og prestasjoner – og et stadig ønske om å utvikle det norske friidrettsmiljøet. Særlig for barn og unge. Og de ønsker at dette skal skje innenfor trygge og gode rammer.