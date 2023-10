Frida Karlsson avslører: Har fått førerkortet inndratt etter bilulykke

Det sier den svenske skiyndlingen i intervjuer med Aftonbladet og Expressen mandag.

Karlsson har også tidligere snakket om ulykken som skjedde i januar, men hun forteller nå at den ubehagelige episoden har endt med tap av førerkort.

Expressen har fått tilgang til og siterer beslutningen om å frata Karlsson førerkortet. Avisen skriver at langrennsstjernen har fått skriftlig meddelt at det «av dokumentene i saken fremgår at du ikke overholdt høyreregelen i et kryss, noe som forårsaket en kollisjon med et annet kjøretøy».

Brevet om tap av førerkort fikk Karlsson da hun kom hjem fra høydeleir i italienske Livigno for en tid siden. Det gikk dermed lang tid fra ulykken fant sted til beslutningen forelå.

På spørsmål om hun aksepterer straffen, sier Karlsson til Expresssen:

– Ja, det gjør jeg. Jeg får stå i dette, og jeg har nok fortjent det.

– Men det er også en merkelig følelse å være en som har mistet førerkortet. Jeg ser ikke på meg selv som en som burde havne her. Men jeg er bare et menneske jeg også, legger hun til.

Karlsson har tidligere forklart ulykken med at hun var stresset og uoppmerksom på vei til trening.

Både langrennsstjernens bil og det andre kjøretøyet ble angivelig totalvrak etter smellen, men ingen av de involverte fikk alvorlige skader.

I tiden som kommer sier Karlsson at hun må bruke gode venner som taxi. Førerkortet får hun igjen om rundt en måned.

