Geir Bakke-smell mot gamleklubben – Lillestrøm med 2-0-seier over rivalen Vålerenga

(Lillestrøm - Vålrenga 2-0). Vålerenga-trener Geir Bakke fikk et vondt gjensyn med Åråsen stadion. Lillestrøm vant 2-0 etter et eksplosivt derby. VIF har nedrykksfaren hengende over seg.