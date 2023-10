Brann møter Lyon, Slavia Praha og St. Pölten i mesterligaens gruppespill

Det ble klart i Det europeiske fotballforbundets (Uefa) trekning i Sveits fredag. Brann var seedet i fjerde pulje og fikk slik sett motstand fra tre høyere nivåer i trekningen.

I høst venter altså dobbeltkamper mot Ada Hegerbergs Lyon, tsjekkiske Slavia Praha og østerrikske St. Pölten. Sportslig sett kunne ikke Brann vært mer heldig med trekningen.

Brann kom inn i gruppespillet takket være en overbevisende 6-0-seier sammenlagt over Glasgow City fra Skottland. Tidligere i kvalifiseringen slo de ut Lokomotiv Stara Zagora og Anderlecht.

Bergenserne er allerede sikret 400.000 euro, tilsvarende 4,67 millioner kroner etter dagens kurs, for deltakelse i gruppespillet. For hver seier der utbetales ytterligere 583.000 kroner, mens man får 198.000 kroner for å spille uavgjort.

Barcelona er regjerende mester i Champions League. Denne sesongens finale spilles i Bilbao i slutten av mai.

Trekningen:

Gruppe A: Barcelona (Spania), Rosengård (Sverige), Benfica (Portugal), Eintracht Frankfurt (Tyskland).

Gruppe B: Lyon (Frankrike), Slavia Praha (Tsjekkia), St. Pölten (Østerrike), Brann (Norge).

Gruppe C: Bayern München (Tyskland), Paris Saint-Germain (Frankrike), Roma (Italia), Ajax (Nederland).

Gruppe D: Chelsea (England), Real Madrid (Spania), Häcken (Sverige), Paris FC (Frankrike).

Kampoppsettet er foreløpig ikke klart, men det er kampdatoene. Nytt av året er at gruppespillet starter i november varer helt til januar. Planen for kampdager ser slik ut:

1. kampdag: 14./15. november

2. kampdag: 22./23. november

3. kampdag: 13./14. desember

4. kampdag: 20./21. desember

5. kampdag: 24./25. januar

6. kampdag: 30./31. januar.