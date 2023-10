Advokat Elden: Ikke unaturlig at politiet undersøker Ingebrigtsen-brødrenes påstander

– Gitt brødrenes påstander i media er det ikke unaturlig at politiet undersøker om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning. Det er jobben deres. Samtidig er min klient tydelig på at han aldri har vært voldelig overfor barna sine, opplyser Elden til NTB.

TIdligere fredag ble det kjent at politiet vil vurdere en etterforskning i saken.

«På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning», skriver politiinspektør Terese Braut Våge i en uttalelse til flere medier.

– Det at politiet undersøker om det er grunnlag for å etterforske, er ikke det samme som at det er åpnet en straffesak mot min klient. Han er verken mistenkt eller siktet for noe straffbart forhold, understreker Elden.

Torsdag gikk Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen ut i VG og fortalte om en oppvekst med frykt, ubehag og vold. Det har faren tilbakevist.

– Uttalelsene de kommer med, er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sa Gjert Ingebrigtsen via advokat Elden.