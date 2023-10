Tennislegenden Becker blir trener for Holger Rune

Becker kommer med avsløringen i Eurosports tennispodkast «Das Gelbe vom Ball». Der sier han blant annet at han er begeistret for Runes til tider heftige temperament.

– Han er en rå diamant som må slipes. Jeg kan godt like hans emosjonelle utbrudd, sier Becker.

– Jeg kan bekrefte at jeg er Holger Runes trener. Det gjør meg litt stolt at han spurte meg.

Satt i fengsel

Tyskeren har vært mest i fokus for utenomsportslige saker de siste årene, men var en tennisspiller av verdensklasse på 1980- og 90-tallet. Han var ranket som verdens beste spiller i 1991, og han vant seks Grand Slam-titler, blant dem tre i Wimbledon.

Det er under et år siden Becker slapp ut av fengsel. Han fikk fengselsstraff for økonomiske regelbrudd i forbindelse med at han slo seg personlig konkurs i 2017.

Ifølge Runes mor og manager, Aneke Rune, gjelder treneravtalen med Becker bare ut året i første omgang.

– Vi har laget en avtale med Boris for resten av året, så han er med oss i Basel og Paris, sier hun til avisen B.T.

Sliter

Becker skal forsøke å snu en negativ trend for det danske stortalentet. Rune har tapt ti av sine elleve siste kamper, og onsdag røk han rett ut av Stockholm Open, der han var tittelforsvarer.

– Vi har hatt ham (Becker) med på treningsbanen, og der gikk det bra. Så nå må det naturlige være å se hvordan de fungerer sammen i en turnering, sa Aneke Rune foran Stockholm-turneringen.

Det er ennå ikke kjent om Runes mangeårige trener Lars Christensen også skal være med dansken i de kommende turneringene.





