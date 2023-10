Politiet har hatt supportersamtaler foran «hatoppgjøret» i Lillestrøm

Rivaliseringen mellom fansen til Lillestrøm og Vålerenga er godt kjent og har vært markant i flere tiår.

Kampen på Åråsen har kampstart allerede 14.30, og den blir et gjensyn med Lillestrøm-fansen for Vålerenga-trener Geir Bakke. Han gikk overraskende til erkerivalen tidligere denne sesongen.

– Politiet har et ønske om at søndagens kamp skal bli en skikkelig folkefest med familiearrangement i sentrum og god stemning på Åråsen, uten uønskede hendelser. Politiet har planlagt i lang tid sammen med LSK og øvrige aktører og stiller godt forberedt til søndagens fotballkamp med tilstrekkelig mannskap til å håndtere et arrangement av en slik størrelse, skriver politiavdelingsleder Karin Borgenvik i Øst politidistrikt i en melding til NTB.

Borgenvik legger til at politiet kommer til å ha en synlig tilstedeværelse, med mål om å trygge, forebygge og ved behov reagere på ordensforstyrrelser eller andre straffbare forhold.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at det oppleves trygt og fint for alle parter å være til stede på søndag, skriver Borgenvik.

Øst politidistrikt har vært i dialog med fansen den siste tiden.

– I forkant av LSK-VIF-kampen har politiet i tillegg hatt et dialogmøte med supportergrupperinger, og vi er alle enige om at vi ønsker et trivelig og trygt arrangement med god stemning og hyggelige opplevelser for alle, understreker politiavdelingslederen.





(©NTB)