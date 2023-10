Sverige-sjefen etter Brussel-drapene: – Jeg har brukt landslagsklær på byen for siste gang

Bare timer før terrorangrepet i Brussel der to svensker ble skutt og drept var Andersson ute i det sentrale bybildet iført landslagsklær. Det skjedde bare timer før EM-kvalifiseringskampen mellom Belgia og Sverige.

– Jeg kommer nok aldri til å gjøre det mer, sier Andersson.

Etter angrepet i Brussel blir også supportene oppfordret til å droppe å ha på seg landslagsdrakter i forkant av kamper.

Andersson sier at han vil følge det samme rådet. Det var ikke slik han tenkte da han var ute i Brussels gater sammen med andre folk i støtteapparatet for å treffe representanter fra fotballkretsene i Östergötland og Dalarna.

– Der og da var det ikke i tankene mine at jeg ikke kunne ha landslagsklær på meg. Men etter at dette skjedde så begynner man å fundere på «at dette skulle jeg så klart ikke ha gjort». Og kanskje ikke minst med tanke på mitt kjente ansikt, sier Andersson i et intervju med SVTs «Morgenstudio».

Janne Andersson tror det blir slutt på at ledere og spillere ikler seg sitt vanlige landslagsutstyr om de tar seg en gåtur utenfor hotellområdet der de bor.

– Det kjennes ikke ut som vi kan gjøre det mer. Det er nok ikke noe vi bør gjøre nå. Det er min umiddelbare følelse.