Møte mellom friidrettsforbundet og Gjert Ingebrigtsen utsatt igjen

Forbundet og Ingebrigtsen, samt partenes advokater, skulle i utgangspunktet ha møttes mandag denne uken. Møtet ble først utsatt til senere i uken, og nå er det utsatt igjen.

Det bekrefter Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, til TV 2.

– Vi noterer at hele ledelsen i forbundet er bortreist og gir dem mer tid til å tenke seg om før vi møtes i neste uke, sier han til kanalen.

Gjert Ingebrigtsen har søkt juridisk bistand hos Elden etter at Norges Friidrettsforbund bestemte seg for å nekte ham trenerakkreditering til innendørs-VM og EM neste år.

Friidrettsforbundet har på sin side engasjert advokat Tore Lerheim i den betente saken.

Vil ikke kommentere

Konflikten som innbefatter Gjert Ingebrigtsen, de tre løpersønnene hans og Narve Gilje Nordås, har fått stor oppmerksomhet i offentligheten de siste månedene.

Tirsdag sa advokat Elden til VG at forbundet framsatte det han karakteriserer som ærekrenkende påstander da beslutningen rundt de nevnte akkrediteringene ble kommunisert ut nylig. Han ga videre uttrykk for at det således er nødvendig at Ingebrigtsen får en uforbeholden unnskyldning fra forbundets side.

NTB har stilt advokat Tore Lerheim spørsmål om hvordan han vurderer påstanden om at det er framsatt ærekrenkelser fra forbundets side.

«Saken er krevende for alle involverte, og jeg ber om forståelse for at det ikke er ønskelig å gi flere kommentarer i saken før partene har møttes og får anledning til å snakke sammen», svarer han.

I forbindelse med uttaket av neste års landslag tirsdag betegnet sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund den betente Ingebrigtsen-saken som den vanskeligste han noen gang har håndtert. Han ga den videre merkelappen «et sirkus».

Ny Nordås-kritikk

I tiden som kommer, skal både løperbrødrene Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på treningsleir til spanske Sierra Nevada. Der skal de benytte seg av de samme fasilitetene. Friidrettsforbundet har lagt til rette for at de skal trene til ulike tider og således unngår å omgås.

Nylig ble det kjent at en hendelse mellom Henrik Ingebrigtsen og Nordås under en treningsleir i nettopp Sierra Nevada i januar har bidratt til motsetningene mellom de to leirene.

I et intervju med NRK onsdag sier Nordås at han ikke er tilfreds med friidrettsforbundets håndtering i etterkant av den situasjonen. Forbundet hevder at en ny høydeleir i Sierra Nevada i april «gikk veldig fint», mens Nordås på sin side omtaler stemningen som «svært trykket og meget ubehagelig».

Januarepisoden skal ifølge forbundet ha blitt fulgt opp med Henrik Ingebrigtsen. Nordås uttrykker at han ikke er tilfreds med det som ble gjort.

– Opptrinnet fikk null konsekvenser for Henrik, og ut ifra det jeg har hørt fra sikre kilder, viste han null anger i etterkant. Det tyder med andre ord på en svært svak håndtering fra Norges Friidrettsforbunds side, sier han til NRK.