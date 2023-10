Helleland beskylder IOC-presidenten for skuespill: – Klassisk Thomas Bach

Norges tidligere idrettsminister beskriver seansen som et skuespill. Hun er sterkt kritisk til Den internasjonale olympiske komité (IOC), som hun mener viser total mangel på demokrati.

– Dette er klassisk IOC. Det er klassisk Thomas Bach. Det er et skuespill der alle blir tildelt roller. Noen reiser seg og sier at Bach har gjort en god jobb. Den neste reiser seg og sier at regler må endres slik at han kan fortsette. Den tredje sier at gode grunner til det kan være pandemi eller ingen valgkamp før et OL, sier Helleland til NRK og fortsetter:

– Bach svarer at dette var hyggelig og overraskende. Etter hvert henger flere seg på kravet om at han må fortsette. Og til slutt takker Bach for tilliten, og han blir enstemmig valgt basert på applaus.

IOCs regelverk sier at en president ikke kan sitte lenger enn i tre perioder. Det ble ikke tatt noen beslutning rundt forslaget på kongressen i Mumbai, men Bach ville heller ikke avvise at han går for gjenvalg.

– Jeg tror det er menneskelig at jeg virkelig ble rørt og satte stor pris på dette tegnet på støtte og vennskap. Av den grunn handler det om gjensidig respekt … at man ikke avviser et slikt tegn, sa den tyske IOC-toppen.

– Det vi skal huske på, er at IOC-medlemmene, minus utøverrepresentantene er ikke valgt, de er utnevnt. Denne typen prosesser, som de fleste prosesser i IOC, har en total mangel på demokrati, sier Helleland til NRK.

Hun er nå nestleder i Europarådets idrettskomité og har tidligere vært visepresident i Wada.

IOC har foreløpig ikke kommentert Hellelands utspill overfor NRK.