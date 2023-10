Casper Ruud med sliteseier mot hjemmehåp i Japan

25 år gamle Watanuki er rangert som nummer 73 på siste ATP-ranking og hadde aldri vunnet mot toppseedede spillere. Kampen endte 7-6 (8-6), 6-3.

Ruud møter amerikanske Marcos Giron i 2. runde allerede onsdag.

En dobbeltfeil i tiebreaket i åpningssettet kunne blitt skjebnesvanger, men Ruud skjerpet seg og dro i land tiebreaket med 8-6.

Et tidlig servebrudd for Ruud i det andre settet til 2-1-ledelse la grunnlaget for at nordmannen også kjempet inn sett nummer to og kampen med 6-3.

Banene i OL-anlegget i Tokyo er noe raskere enn de i Shanghai. Japanerens offensive taktikk var å ha så korte dueller som mulig mot nordmannen. Det lykkes han godt med, og Ruuds gode defensive ferdigheter ble satt på prøve.

Nordmannen tok seg nylig til åttedelsfinale i Shanghai og kvartfinale i Beijing. 35 seirer har det blitt denne sesongen.

I kampen om å sikre seg plass i det gjeve ATP-sluttspillet må Ruud ta seg forbi Taylor Fritz og Holger Rune på rankingen, og holde spillere som Hubert Hurkacz og Tommy Paul bak seg.

Nordmannen holder i øyeblikket 10.-plassen. Fritz på plassen foran tok seg videre til 2. runde i Tokyo, mens dansken som holder åttendeplassen deltar i Stockholm Open.

