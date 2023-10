Ruud avanserer på verdensrankingen

Ruud hoppet fra niende- til åttendeplass etter Shanghai Masters sist uke. Nordmannen hentet bare 80 poeng, men amerikanske Taylor Fritz mistet nesten 500 poeng og falt bak Ruud til tiendeplassen.

Polske Hubert Hurkacz, som slo Andrej Rublev i finalen i Shanghai, hopper seks plasser og er nummer elleve. Rublev er nummer fem på den oppdaterte rankingen.

Novak Djokovic er verdensener foran Carlos Alcaraz. Det skiller over 2000 poeng mellom tennisens to største stjerner for øyeblikket.

Danske Holger Rune har falt én plass og er sekser på ATP-rankingen.

Ruud skal denne uken i aksjon i ATP500-turneringen i Tokyo i Japan. Nordmannen er seedet som nummer to bak nevnte Fritz. Trekningen ble gjort før mandagens rankingoppdatering.

Ruud åpner mot hjemmespiller Yosuke Watanuki. Kampen er ikke berammet ennå.

