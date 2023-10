Henrik Christiansen vant i verdenscupen – klarte OL-kravet på 800 meter fri

Vinnertiden ble 7.51,82 og rekord i et verdenscupstevne, men likevel over ti sekunder bak hans personlige rekord på 7.41,28.

I Aten ble det svært god margin ned til 2.-plassen. Den tok grekeren Dimitrios Markos med 7.58,16.

Allerede etter 200 meter ledet nordmannen med to kroppslengder.

– Jeg lever og ånder for 800 meter fri, og det er fantastisk å vinne på den distansen i en atmosfære som det var på arenaen i dag. Det var fantastisk, sier Christiansen i en pressemelding fra Norges Svømmeforbund.

I en OL-sesong blir verdenscupstevene arrangert i 50-metersbasseng, akkurat som i OL.

– Det var en flott prestasjon av Henrik. At han setter verdenscuprekord og kommer inn under A-kravet for OL på distansen, viser at han har fått en solid start på OL-sesongen. Hans nivå her er på, eller litt bedre enn forventet på dette tidspunktet. Det blir spennende å følge reisen videre mot Paris, sier landslagssjef Petter Løvberg.

