Fredagens direkte TV-sport. Nye land kan bli EM-klare

05.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (2,1 mill. dollar) i Shanghai, Kina. (Vsport Golf)

08.30: Snooker, Wuhan Open, kvartfinaler. (Eurosport 1)

09.00: Motorsport, MotoGP, andre treningsrunde foran Indonesia GP. (Vport3)

10.30: Tennis, ATP Masterturneringen fra Shangai, kvartfinaler. (Eurosport N)

13.00: Darts, PDC European Tour. German Darts Championship, første dag. (Vsport1)

14.00: Golf, Open de España (3,25 mill. dollar), europatour menn i Madrid. Med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vport Golf)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 7. kampdag: Gruppe F: Estland – Aserbajdsjan fra A. Le Coq Arena i Tallinn. Bunnoppgjør i gruppe F. Vinneren (hvis det blir en) får sin første seier i denne kvalifiseringen. (TV2 sport1)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (4. runde): Nürnberg – Hoffenheim. (Vport1)

19.00: Darts, PDC European Tour. German Darts Championship, første dag. (Vsport1)

20.15: Basketball, Euroleague: Olympiacos – Barcelona. (Vsport3)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 7. kampdag: Gruppe B: Nederland – Frankrike fra Johan Cruiff Arena i Amterdam. Her blir Frankrike EM-klare med seier. (TV2 Sport Premium). Gruppe J: Portugal – Slovakia fra Estadio do Dragao i Porto. Portugal har seks seire av seks mulige og null innslupne mål. Og er EM-klare med seier her. Så da går Bruno Fernanes (bildet) og hans lagkamerater inn i mesterskapet som en av de store utfordrerne. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, spansk Segundo Division: Oviedo - Albacete fra Estadia Carlos Tartiere. (TV2 Sport Premium2)

23.00: Golf, PGA-turnering menn (8 mill. dollar) i Las Vegas, Nevada. (Eurosport N)

00.00: Sandvolleyball, VM i Tlaxcala, Mexico, kvartfinaler kvinner og menn. (Vsport+)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: New Jersey Devils – Arizona Coyotes fra Prudential Center. (Vsport2)

01.30: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Pittsburgh Penguins fra Capital One Arena. (Vsport1)





