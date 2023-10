Spania blåste liv i Norges EM-kvalifiseringsgruppe

Álvaro Morata scoret det første målet med et kvarter igjen å spille i Sevilla. Atletico Madrid-spissen stusset innlegget fra Jesus Navas videre i nettet til ellevill jubel.

Fem minutter før slutt var Ryan Porteous uheldig og satte ballen i eget nett.

Før alt dette hadde Skottland jublet lenge for det de trodde var 1-0 etter et frispark som gikk rett i mål, men etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert på grunn av angrep på keeper.

Resultatet gjør at Spania bare er tre poeng bak Skottland når spanjolene har tre kamper igjen å spille. Norge er ytterligere to poeng bak, men Skottland og Norge har kun to oppgjør igjen. Det er dermed åpent i kampen om de to øverste plassene i puljen. De gir spill i EM i Tyskland.

Norge møter Spania på Ullevaal søndag. Ståle Solbakkens lag må vinne den og samtidig håpe at Skottland avgir poeng mot Georgia i november før de selv skal møte skottene borte i den siste kampen. Spania kan også svikte, men de har atskillig lettere kampprogram.

Spanias seier betyr at de forlenger sin ubeseirede rekke mot skottene på hjemmebane. Der har ikke Skottland vunnet siden 1963.

Skottland kom til kampen i Sevilla vel vitende om at ett poeng ville sikre EM-spill. Til tross for at de skapte sjanser og fikk ett mål annullert, endte det med nederlag.

Før hvilen mistet Skottland sin kaptein Andrew Robertson. Liverpool-backen måtte byttes ut etter en duell med Spania-keeper Unai Simon. Han holdt seg til skulderen og brukte drakten som fatle på vei av banen.









