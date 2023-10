Russlands olympiske komité suspendert – slår tilbake mot IOC

Det opplyser IOC i en uttalelse torsdag ettermiddag.

«ROCs avgjørelse om å inkludere regionale idrettsorganisasjoner som er underlagt Ukrainas olympiske komité, utgjør et brudd på ukrainernes integritet», heter det i redegjørelsen fra IOC.

Områdene det gjelder, er Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja. De områdene ble annektert av Russland i fjor. Suspensjonen betyr at ROC ikke får økonomisk støtte fra IOC.

I en uttalelse slår ROC hardt tilbake og kaller det en politisk motivert avgjørelse.

«IOC tok i dag en lite konstruktiv avgjørelse med åpenbare politiske motiver. ROC, som deltaker i den internasjonale idrettsbevegelsen, forbeholder seg retten til å beskytte sine egne interesser, så vel som interessene til idrettsutøvere og organisasjoner i landet vårt, som vi representerer i god tro», heter det.

IOC skriver at den står på sine anbefalinger fra tidligere år og «forbeholder seg retten til å bestemme om individuelle nøytrale idrettsutøvere med russisk pass skal delta i OL i Paris 2024 og vinter-OL i Italia 2026».

Den internasjonale olympiske komité åpnet tidligere i år for at russiske enkeltutøvere kan få tilgang til å konkurrere igjen under strenge nøytralitetsprinsipper.

IOC var samtidig tydelig på at åpningen som ble gitt, ikke gjaldt lag, uavhengig av om strenge betingelser ble etterlevd.