Oscar Bobb fikk landslagsdebuten – byttet inn mot Kypros

Han slapp til som erstatter for Ola Solbakken etter 63 minutter på stillingen 1-0 til Norge. Antonio Nusa entret også banen for målscorer Alexander Sørloth.

Rett før slutt leder Norge 4-0 etter to mål av Erling Braut Haaland.

Bobb, som denne sesongen har fått mer A-lagskamper for Manchester City, ble innlemmet i sin første landslagstropp foran de viktige kampene mot Kypros og Spania.

Ved uttaket sa Ståle Solbakken at Bobb er aktuell både for startplass og innhopp under samlingen.

– Det er ikke utenkelig at han både spiller fra start og kommer inn. Det er problemstillingen noen ganger. Det er en spiller som er aktuell for elleveren, sa Solbakken.

Søndag venter Spania på Ullevaal stadion. Den kampen er svært viktig for begge lag.

Bobb er etter fire år i City-akademiet innlemmet i Pep Guardiolas førstelagsstall, og i september debuterte han både i Premier League og Champions League. Det gjorde han for en klubb som er tittelforsvarer i begge turneringer.