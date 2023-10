Gjert Ingebrigtsen slår tilbake etter ny mesterskapsnekt: – Kom som en bombe

Norges Friidrettsforbund gikk ut med nyheten torsdag. Akkrediteringsnekten kom få uker etter at partene var i samtaler etter 2023-sesongen.

«Gjert Ingebrigtsen er informert om beslutningen og årsakene til at den er fattet. Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum. Noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen», heter det i forbundets uttalelse.

Selv sliter Gjert Ingebrigtsen med å ta innover seg utfallet i saken.

– Dette kom som en bombe. Jeg er sjokkert og vet ikke hvordan jeg skal respondere, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Dette var vi ikke forberedt på. Jeg følte vi var i grei dialog i forhold til opplegget til Narve. Så nå er jeg bare satt ut.

Friidrettspresident Anne Farseth er overfor NTB klar på at Ingebrigtsen fikk beskjed før pressemeldingen gikk ut. Hun har ikke selv hatt kontakt med ham om saken og viser til sportssjef Erlend Slokvik.

NTB har uten hell forsøkt å komme i kontakt med både Slokvik og Gjert Ingebrigtsen.

Bråk

Ingebrigtsen fikk heller ikke akkreditering til VM i Budapest tidligere i år, og det var Nordås tydelig frustrert over. Ingebrigtsen har vært trener for Nordås siden samarbeidet med Jakob og hans øvrige løpesønner ble avsluttet tidlig i 2022.

Nordås tok bronse på 1500 meter i sommerens mesterskap i Ungarn. Ved siden av voldsomme sportslige oppturer har det konfliktfylte forholdet mellom trener Gjert Ingebrigtsen og sønnene ført til overskrifter rundt Nordås i 2023.

Farseth utdyper til NTB at forbundets hovedhensikt er å gi forutsigbarhet og trygge rammer.

– Det er en kompleks og krevende sak, der vi selvfølgelig har snakket med alle involverte. Vi ønsker å skape de beste forutsetningene for våre utøvere, sier friidrettspresidenten.

Kan miste Paris-OL

VM innendørs går av stabelen tidlig i mars, mens EM går i Roma i midten av juni neste år.

Det er Olympiatoppen som avgjør hvem som får trenerakkreditering i Paris-OL neste år, men friidrettsforbundet har gitt en innstilling på at Ingebrigtsen også der bør nektes adgang.

– Vår oppgave er å gi størst mulig optimalisering for våre utøvere, og det gjelder selvfølgelig også for Narve, sier Farseth.

Når det gjelder Diamond League-stevner, er det opp til arrangørene å dele ut akkrediteringer.

Ville ha tidlig avklaring

«NFIFs mål er å sørge for best mulige forutsetninger for alle våre representasjonsutøvere. For at dette spørsmålet ikke skal være et stadig tilbakevendende tema i neste sesong går vi ut med vår beslutning for å gi forutsigbarhet til vårt idrettslige støtteapparat i planlegging og gjennomføring av mesterskap som skal ivareta alle utøvere», heter det videre i NFIFs begrunnelse.

Tidligere torsdag ble det kjent at det i januar oppsto en hendelse mellom Nordås og Henrik Ingebrigtsen på en treningsleir i Spania. Sportssjef Erlend Slokvik bekrefter til NRK at forbundet måtte gripe inn for å løse saken.

Nordås omtaler det som en «uønsket hendelse», men ønsker ikke fortelle mer om saken.





(©NTB)