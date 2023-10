Rooney klar for ny trenerjobb – tar over Birmingham

Det skjer to dager etter at klubben kvittet seg med John Eustace. Birmingham spiller i den engelske mesterskapsserien og ligger på 6.-plass der etter elleve serierunder.

Rooney fikk ikke fortsette i DC United etter at han mislyktes i å føre laget til sluttspill i MLS. Han fikk seg raskt en ny jobb.

–Wayne er den fødte vinner. Vi tror at han, med støtte fra trenerteamet, klubben og supporterne, vil lede «Blues» til neste steg på vår reise. Hans spillestil vil hjelpe oss med å realisere ambisjonene vi har satt for Birmingham City, sier styreleder og deleier Tom Wagner til klubbens nettsted.

Klubben opplyser at Rooney har undertegnet en kontrakt på 3,5 år. Han får med seg blant andre Ashley Cole og John O'Shea i støtteapparatet.

– Jeg er absolutt henrykt over å komme til Birmingham City på et stå spennende tidspunkt. Det er veldig tydelig at de har en plan, og at de ønsker å realisere klubbens ambisjoner. Vi er helt enige om hva som er forventet, sier Rooney.