Manchester City besøker Norge – skal vise fram trippeltrofeene

Det opplyser Erling Braut Haaland og Oscar Bobbs klubb på sine nettsider onsdag.

City ble sist sesong det andre engelske laget til å vinne «The Treble» som innebærer å gå til topps både i mesterligaen, Premier League og FA-cupen.

Haaland var en sentral brikke for et City-lag som storspilte og til slutt kunne juble for trippelen. Derfor skal City ta turen til hans hjemtrakter Bryne og Jærhallen 28. oktober, før turen går videre til Oslo dagen etter.

«Etter vårt besøk i Haalands hjemby vil vi bevege oss til Oslo. Der kan supportere møte oss på Ullevaal stadion.»

De opplyser at tidligere City-spiller Nedum Onuoha og maskoten Moonchester skal vise fram trofeene for fotballinteresserte nordmenn.

De lyseblå har vært innom flere land og skal besøke store deler av verden på trofé-touren. Etter Oslo skal de videre til Argentina, USA og Brasil.