Langrennssjefen: Ingen har blitt tilbudt en så god avtale som Klæbo

– I juni fikk Johannes et tilbud som faktisk er bedre rammebetingelser enn eliteutøverne våre som bidrar til fellesskapet hele året. Det er en unik avtale. Det har aldri blitt gitt noe sånt til en utøver, sier Bjervig til NTB.

– Johannes fikk i juni et tilbud på en langsiktig avtale som går fra Ruka til NM del 1 med en friperiode under NM del 1 hvor han er fritatt fra vår bekledning og alt. På en sånn langsiktig avtale som vil være god for begge parter, kan du ha din privat logo på drakta. Det har ikke representasjonsutøvere ellers lov til å ha, sier Bjervig til NTB.

Klæbo brøt med landslaget, og derfor trenger han en representasjonsavtale for å kunne gå verdenscup. Bjervig opplyser at det er tilbudet som Klæbo fikk i juni, det fortsatt står om.

To friperioder

Pappa og manager Haakon Klæbo åpnet opp om konflikten på et pressetreff i Orkanger onsdag. Der sa han at Team Klæbo ønsker to «friperioder» hvor han ikke skal representere laget.

– Det er åtte-ni dager vi krangler om, sa Haakon Klæbo.

Det bekrefter Bjervig overfor NTB.

– Det er rart at Johannes er så opptatt av å ha de åtte dagene når han skal være på sofaen likevel, sier Bjervig.

Klæbo selv sa onsdag at han trolig kom til å sitte på sofaen i de dagene, men «da kan jeg i hvert fall sitte på sofaen i de klærne jeg vil ha på meg. Uten å tenke på at jeg må ha de og de logoene på brystet».

Slutten av november

En avtale må være i boks innen verdenscupstarten i Ruka i Finland i slutten av november.

– Hvordan er stoda nå?

– Det må gis og tas fra begge parter, som Johannes sier. Man kan ikke bare kreve. Det tilbudet vi har gitt med samme betingelser som elitelaget, er svært sjenerøst, sier Bjervig.

– Jeg har 20 andre eliteutøvere på lag. Hvorfor skal jeg gi goder til en person som klart og tydelig har sagt at han vil være utenfor fellesskapet? Det er krevende for en leder, sier Bjervig og gjentar at tilbudet til Klæbo er «svært sjenerøst».