Klæbo har inngått ny sponsoravtale med Reitan-eid selskap

Klæbo har ennå ikke skrevet under på en representasjonsavtale med Norges Skiforbund. Det innebærer at han ikke er «kvalifisert» til å gå verdenscuprenn den kommende sesongen.

Konflikten dreier seg om bilderettigheter og sponsorer. Klæbo gikk ut av landslaget foran kommende sesong og har dermed ikke rett til å ha egen sponsor på drakten under verdenscuprenn.

Onsdag opplyser Team Klæbo at Norsk Kylling er hans nyeste samarbeidspartner. Selskapet er eid av Reitan Retail. Nyheten kom på et pressetreff i Orkanger. Avtalen mellom partene er på to år og går til og med sesongen 2024/2025.

Spar, som er eid av Norgesgruppen, har hatt et samarbeid med Skiforbundet siden 2007 og står oppført på forbundets sponsorsider.

Norgesgruppen og Reitan Retail er konkurrenter i dagligvaremarkedet. Produkter fra Norsk Kylling selges utelukkende i Rema 1000-butikker.

En representasjonsavtale mellom Klæbo og Skiforbundet må være i boks innen verdenscupstarten i Ruka i Finland i slutten av november om trønderen skal bli å se der.

Uavhengig av en avtale kan Klæbo delta i skirenn i Norge, som åpningsrennene på Beitostølen i november og NM samme sted i februar.