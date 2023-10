Indonesia vil gå for 2034-VM sammen med Australia, Malaysia og Singapore

– Vi er i samtaler med Australia. Da jeg besøkte Malaysia og Singapore, uttrykte begge land interesse for å være med, sier den indonesiske fotballpresidenten, Erick Thohir, til avisen Sydney Morning Herald, ifølge Reuters.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) oppfordret sist uke land i Asia og Oseania til å søke om vertskapet for verdensmesterskapet om 11 år. Australia kunngjorde raskt at landet «undersøker muligheten» for å søke om klubb-VM i 2029 og/eller fotball-VM i 2034.

Verken Australias eller Indonesias fotballforbund har kommentert opplysningen overfor Reuters. Søknadsfristen for å søke om mesterskapet er 31. oktober.

Saudi-Arabia har allerede kunngjort at landet kommer til å søke om å arrangere 2034-VM. I fjor ble VM holdt i Qatar, og Thohir mener det kan være for tidlig å vende tilbake til Midtøsten om elleve år.

– Vi er ganske sterke. Jeg tror Fifa kan se at Midtøsten-området var vert med Qatar i fjor, og at Japan og Sør-Korea og har vært det. Jeg er sikker på at Fifa vil forsøke andre land, sier Thohir og legger til:

– Potensialet for å vinne om vi slår oss sammen med Australia, Malaysia og Singapore er større også.

VM i 2026 skal arrangeres i USA, Canada og Mexico. Deretter venter Spania, Portugal og Marokko i 2030, med åpningskamper i Argentina, Uruguay og Paraguay.