Dropper trening på kamparenaen – trenger mer tid på feltet

Onsdag formiddag møter han til Uefa-pressekonferanse på stadion sammen med Kristoffer Ajer. Treningen er flyttet til kveldstid og gjennomføres på AEK Larnakas treningsanlegg, der Norge trente også tirsdag.

21 av de 25 i troppen spilte fra start for sine klubber i helgen. Følgelig var bare fire mann i aksjon på treningsfeltet den første av tre treningsdager før kampen i Larnaka.

– Det blir null oppladning når det gjelder å teste ting på trening og kjøre dem i høy hastighet, sa Solbakken mandag.

Tirsdag var alle de 25 i troppen med til AEKs treningsfelt nær flyplassen i Larnaka, og alle deltok i øvelsene før treningen ble stengt for mediene etter vel 20 minutter.

Solbakken har sagt at tirsdagens trening kom til å være «rolig» og «i lavt tempo», av hensyn til spillernes inngang med kamp, lang reise og lite eller dårlig søvn.

Før kvalifiseringskamper har lagene en time til rådighet på stadion dagen før kamp. Det er ikke nok for Solbakken, og derfor flyttes treningen onsdag til et sted der laget ikke har tidsbegrensning. Som tirsdag vil treningen bli stengt for mediene etter oppvarmingen.