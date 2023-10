Ajer om jubelen mot United: – Har fått 10.000 kommentarer

I sosiale medier er Ajer av enkelte blitt stemplet som et klovn som følge av jubelscenene som skjedde like før Scott McTominay scoret to ganger og vendte Premier League-kampen for hjemmelaget.

Ajer hadde feiret ordentlig for en involvering som endte med at Brentford fikk utspill fra keeper i sluttminuttene, her gjengitt av The Sun.

– Ja, jeg har jo fått 10.000 kommentarer diverse steder. Men det er også derfor jeg elsker å spille fotball. Det er følelser, og det er irritasjon og glede. Så det lever jeg godt med. Jeg kommer til å fortsette å feire hemningsløst når jeg gjør gode prestasjoner, sa Ajer på spørsmål fra NRK på onsdagens pressekonferanse foran Norges EM-kvalifiseringskamp mot Kypros.

– Det er sånn jeg er som fotballspiller. Når jeg er i god form, ikke sliter med skader og føler at jeg leverer gode prestasjoner, så er jeg 100 prosent inne i kampene. Når jeg da gjør en god involvering, og vi leder 1-0 på Old Trafford, er det følelser. Det kommer jeg aldri til å forandre. Så får jeg heller bite i det sure eplet noen ganger, la den norske forsvarskjempen til.