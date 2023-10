Tirsdagens direkte TV-sport

06.30: Tennis, Mastersturneringen ATP 1000 fra Shanghai. Casper Ruud (bildet) er klar for 4. runde der han møter Fabian Maroszan fra Ungarn. Maroszan er rangert som nummer 91 i verden. De to har aldri spilt mot hverandre på ATP-nivå før. 23-åringen sto for en av sesongens største skreller da han slo Carlos Alcaraz i Masters 1000-turneringen i Roma i mai. Siden har det ikke vært det helt store fra ungareren, som også har spilt flere challenger-turneringer. (Eurosport N)

08.30: Snooker, Wuhan Open fra Kina. (Eurosport 1)

19.00: Ishockey, Eliteserien for menn (EHL): Stjernen - Sparta fra Stjernehallen. Klassisk Østfold-derby. (TV2 Sport2)

21.00: Sandvolleyball. VM Tlaxcala, Mexico, playoff. (Vsport+)

23.30: Ishockey, National Hockey League (NHL) seriestart: Tampa Bay Lightning – Nashville Predators fra Amalie Arena. NHL består av 32 lag inndelt i fire divisjoner. Hvert lag skal spille 82 grunnseriekamper fram til 18. april. Deretter innledes sluttspillet. Finalen om selve Stanley Cup-trofeet avgjøres i juni. Mats Zuccarello er eneste nordmann i ligaen, der han er klar for sin 14. sesong. Han spiller for Minnesota Wild. (Vsport1)

02.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Chicago Blackhawks fra PPG Paints Arena. (Vsport2)

04.30: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Seattle Kraken fra T-Mobile Arena. Titelforsvareren starter hjemme i Las Vegas. (Vsport1)

