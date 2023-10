Casper Ruud røk ut i Shanghai – tapte for 91.-rangert ungarer

Etter to timer og 40 minutters spill sikret ungareren avansementet med settsifrene 7-6 (7-3), 3-6, 6-4.

Marozsan er rangert som nummer 91 i verden, mens Ruud er helt oppe på 9.-plass på verdensrankingen. De to har aldri spilt mot hverandre på ATP-nivå før.

Ruud fikk en knalltøff start på kampen, hvor han for virkelig måtte jobbe for poengene. Og etter fem breakballer fikk Marozsan endelig uttelling da han brøt Ruud og gikk opp i 4-3.

– Et helt fortjent servebrudd til ungareren, kommenterte Svein-Espen Lindås Olsen på Discovery+.

Ruud slo imidlertid knallhardt tilbake da han svarte bruddet etter tre breakballer, før han gikk opp i 5-4-ledelse.

– Dette tar han på rutine. Han viser seg fram fra sin beste side, sa Olsen.

Settet ebbet likevel ut i tiebreak, hvor ungareren var klart best og vant til slutt 7-6 (7-3).

Kvartfinalen røk

Ruud fikk en langt bedre start på det andre settet da han brøt Marozsans andre servegame, før han gikk opp i 3-1-ledelse. Snarøya-gutten avgjorde så settet da han brøt ungarerens femte servegame og gikk opp i 6-3.

Det tredje settet ble uhyre jevnt, hvor spillerne fulgte hverandre hele veien til 4-4, før Marozsan brøt Ruud servegame. Ungareren kunne dermed serve inn seieren til 6-4.

I kvartfinalen venter vinneren av oppgjøret mellom polske Hubert Hurkacz og kinesiske Zhang Zhizhen. De spiller klokken 14.00 norsk tid.

Alcaraz-skrell

I mai sto Marozsan for en av sesongens største skreller da han slo Carlos Alcaraz i Masters 1000-turneringen i Roma. Siden har det ikke vært det helt store fra ungareren, som også har spilt flere challenger-turneringer. Det er nivået under ATP-turneringene.

Ruud sto over første runde i Shanghai, før han vant over japanske Yoshihito Nishioka. Søndag morgen var det Christopher Eubanks som fikk merke at Ruud har spilt seg opp etter en trøblete periode.